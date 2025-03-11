Devrim Kabacaoğlu kimdir? Devrim Kabacaoğlu kaç yaşında, nereli?

Devrim Kabacaoğlu kimdir? Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından biri olan Devrim Kabacaoğlu, Bahar dizisinde canlandırdığı Uğur Aydın karakteri ile tanındı. Peki, Devrim Kabacaoğlu kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

DEVRİM KABACAOĞLU KİMDİR?

Devrim Kabacaoğlu, sinema ve dizi film oyuncusudur.8 Mayıs 1995, İstanbul doğumludur. İstanbul Beykent Üniversitesi (2021) mezunudur. Devrim Kabacaoğlu, 2022 yılından itibaren "Buğday Tanesi", "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" ve "Bahar" gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.