Devrilen otomobilin sürücüsü ölümden döndü: Araçtan düğün davetiyesi çıktı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi ve sürücü yaralandı. Kazada, araçtan sürücünün düğün davetiyesi çıktı.
Devrilen otomobilin sürücüsü ölümden döndü: Araçtan düğün davetiyesi çıktı
ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ölümden döndü.
Kaza, Sungurlu- Çorum karayolu Mavi Ocak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Mert B. yönetimindeki 19 LD 143 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Reklam tabelasına çarparak durabilen araçta sürücü yaralandı.
Kaza yapan araçtan sürücünün düğün davetiyesi çıktı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.