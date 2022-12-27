Borsa ile ilgilenen vatandaşlar "Devre Kesici" ifadesi ile karşılaştıklarında Devre Kesici anlamını araştırıyor. Arama motorlarında ise DDevre kesici uygulaması nedir? Borsada devre kesici uygulaması ne işe yarar? soruları merak ediliyor. İşte merak edilenler...

Borsada Devre Kesici nedir? sorusu gündemde yer alıyor. Borsa ilgililerinin karşılaştıkları kavramlardan biri olan "Devre Kesici" hakkında merak edilenler var. Peki, Devre kesici uygulaması nedir? Borsada devre kesici uygulaması ne işe yarar? Detaylar haberimizde...

DEVRE KESİCİ UYGULAMASI NEDİR?

Devre Kesici kavramı, Borsada alım- satımın geçici olarak durdurulmasıdır. Panik satışların önlenmesi için acil durumlarda kullanılmaktadır. 2015 yılında Borsa İstanbul tarafından uygulanmaya başlanmıştır.

Otomatik Seans Durdurma Sistemi (OSDS) BISTECH geçişi ile birlikte 30/11/2015 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış, yerine devre kesici uygulaması getirilmiştir.

Bir sermaye piyasası aracında işlemler seansın sürekli işlem bölümünde çok fiyat yöntemi ile yürütülürken belirli bir referans değer üzerinden hesaplanan fiyat değişiminin Borsa tarafından belirlenmiş olan eşik değerlere (oranlara) ulaşması veya aşması hâlinde ilgili sermaye piyasası aracının işlemleri geçici süre ile emir toplama aşamasına alınacaktır. İlgili sermaye piyasası aracında tek fiyat yöntemi kullanılarak fiyat belirlemesi yapılır. Tek fiyat yöntemine ilişkin süreçlerin tamamlanmasının ardından ilgili sermaye piyasası aracının işlemleriyeniden seansın sürekli işlem bölümüne alınır ve işlemlere çok fiyat yöntemi ile devam edilir.

Devre kesici seansın sadece sürekli işlem yöntemi bölümlerinde çalışır.

Devre kesici referans fiyatı, en son tek fiyat yöntemi ile belirlenen fiyat (açılış seansı, tekil açılış, devre kesici seansında oluşan fiyat) veya ilgili payın baz fiyatıdır. En son tek fiyat yöntemi ile belirlenen fiyat veya baz fiyattan en son güncellenen fiyat devre kesici referans fiyatıdır.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün Kararı ile 10/08/2020 tarihinden itibaren (Piyasanın tamamı için uygulanmaya başlanan endeks bazlı devre kesici sistemi ile birlikte) pay bazında uygulanan devre kesicilerin emir toplama süresi 30 dakikadan 15 dakikaya indirilmiştir. Eşleştirme süresi ise değişmemiştir (2 dakika).