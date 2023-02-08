Devre kesici nedir, ne zaman uygulanır? Borsa neden durdu? Devre Kesici ne kadar, kaç saat sürer? Borsada (BİST) devre kesici nedir?

Borsada devre kesici uygulaması, alım ve satım süreçlerinde işlem kısıtlamasına neden olması dolayısıyla öne çıkıyor. Borsada devre kesici nedir sorusu hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, Devre kesici nedir, ne zaman uygulanır, ne kadar, kaç saat sürer? Borsada (BİST) devre kesici nedir? Borsa neden durdu?

Borsa İstanbul devre kesici uygulaması, yatırımcıların belirli aralıkları aşan fiyat değişimlerinden olumsuz etkilenmemesi için Borsa İstanbul tarafından sağlanan bir nevi sigortadır. Peki, Devre kesici nedir, ne zaman uygulanır, ne kadar, kaç saat sürer? Borsada (BİST) devre kesici nedir? Borsa neden durdu? İşte detaylar haberimizde...

DEVRE KESİCİ NEDİR?

Bir sermaye piyasası aracında işlemler seansın sürekli işlem bölümünde çok fiyat yöntemi ile yürütülürken belirli bir referans değer üzerinden hesaplanan fiyat değişiminin Borsa tarafından belirlenmiş olan eşik değerlere (oranlara) ulaşması veya aşması hâlinde ilgili sermaye piyasası aracının işlemleri geçici süre ile emir toplama aşamasına alınacaktır. İlgili sermaye piyasası aracında tek fiyat yöntemi kullanılarak fiyat belirlemesi yapılır. Tek fiyat yöntemine ilişkin süreçlerin tamamlanmasının ardından ilgili sermaye piyasası aracının işlemleri yeniden seansın sürekli işlem bölümüne alınır ve işlemlere çok fiyat yöntemi ile devam edilir.

BORSA NEDEN DURDU?

Türkiye'yi sarsan deprem sonrası borsada işlemler durduruldu. Yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir" denildi. Yüzde 5 seviyesinde devre kesen ve işlemleri geçici olarak durduran Borsa İstanbul, devre kesicinin kalkmasıyla birlikte saniyeler için yüzde 7 kayba yöneldi ve ikinci devre kesici çalıştı. Yüzde 7'lik kaybın ardından Borsa İstanbul yönetimi işlemlerin durdurulduğunu açıkladı. BİST böylece günü yüzde 7,09 oranında düşüşle 4186 puandan tamamladı. BİST'te 11 Hisse yükselirken 457 hisse düşüş gösterdi.