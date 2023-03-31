Devran Çağrı Sertel- Ceylan Ertem şarkısı DİNLE! Devran şarkısı sözleri! Devran Ceylan Ertem şarkısı DİNLE!
Gündem Haberleri
Devran şarkı sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Ceylan Ertem'in kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Devran şarkısının sözleri merak uyandırdı. Devran şarkı sözleri! Devran şarkısı sözleri! Ceylan Ertem Devran şarkısı DİNLE!
Devran Ceylan Ertem sözleri! Çağrı Sertel feat Ceylan Ertem Devran şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla adından söz ettiren başarılı sanatçı, Devran şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Devran şarkısı sözleri araştırması yapmaya başladı. Devran sözleri! Devran şarkısı sözleri! Devran Ceylan Ertem şarkısı DİNLE!
DEVRAN ŞARKI SÖZLERİ!
Gün geceye yeniliyor yine bak
Dün sineye çekiliyor işe bak
***
Gün geceye yeniliyor yine bak
Dün sineye çekiliyor işe bak
Yalan yalan yalan yalan yalan
Devran, yok
Bulanık yanık kör sanrılar
Çürütüyor yokluyor soruyor anılar
Yara alıyorum ayılamıyorum tutunamıyorum
***
Sanrılar
Yaralar
Sanrılar
Anılar