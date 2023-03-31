Devran Çağrı Sertel- Ceylan Ertem şarkısı DİNLE! Devran şarkısı sözleri! Devran Ceylan Ertem şarkısı DİNLE!

Devran şarkı sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Ceylan Ertem'in kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Devran şarkısının sözleri merak uyandırdı. Devran şarkı sözleri! Devran şarkısı sözleri! Ceylan Ertem Devran şarkısı DİNLE!

Devran Ceylan Ertem sözleri! Çağrı Sertel feat Ceylan Ertem Devran şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla adından söz ettiren başarılı sanatçı, Devran şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Devran şarkısı sözleri araştırması yapmaya başladı. Devran sözleri! Devran şarkısı sözleri! Devran Ceylan Ertem şarkısı DİNLE!

DEVRAN ŞARKI SÖZLERİ!

Gün geceye yeniliyor yine bak

Dün sineye çekiliyor işe bak

***

Gün geceye yeniliyor yine bak

Dün sineye çekiliyor işe bak

Yalan yalan yalan yalan yalan

Devran, yok

Bulanık yanık kör sanrılar

Çürütüyor yokluyor soruyor anılar

Yara alıyorum ayılamıyorum tutunamıyorum

***

Sanrılar

Yaralar

Sanrılar

Anılar