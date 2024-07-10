İkinci öğretim programları neden kapatıldı? Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı mı?

YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki 2'inci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı. Peki, Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı mı?

İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI NEDEN KAPATILDI?

YÖK Başkanı Erol Özvar, yaptığı açıklamada "Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir" dedi. Özvar, vakıf üniversitelerinin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını istendiğini belirtti.

Öte yandan; mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programlarda kontenjanları azaltma kararı da alındı.