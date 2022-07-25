DSİ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, DSİ, taşra teşkilatında bekçi olarak çalıştırılmak üzere 50 sürekli işçi alacak. Devlet Su İşleri bekçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? Devlet Su İşleri kaç bekçi alacak, şartları ne? İşte, detaylar…

DEVLET SU İŞLERİ BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "Açık Kamu İş İlanları" bölümünde ilan edilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını İŞKUR il müdürlükleri veya www.iskur.gov.tr aracılığıyla yapabilecek.

Başvuruda bulunan adayların, en fazla 40 yaşında ve en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekecek.

Adaylardan ayrıca, "silahlı özel güvenlik" belgesi ve kartına sahip olmaları istenecek.