Devlet korumasında yetişen 732 genç kamu kurumlarına yerleştirildi

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katıldığı törenle devlet korumasında yetişen 732 genç kamu kurumlarına yerleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katıldığı törende devlet korumasında yetişen 732 genç kamu kurumlarına yerleştirildi. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, bakanlığın genel müdürleri ve daire başkanlarının yanı sıra çok sayıda hak sahibi genç ve aileleri katıldı.

"Çocuklarımıza 81 ilimizde devletimizin sevgisini ve şefkatini ulaştırıyoruz"

Son 20 yılda devletin, çocuklara yönelik hizmetlerinin arttığını söyleyen Bakan Yanık, "Nüfusumuzun üçte birini teşkil eden çocuklarımıza 81 ilimizde devletimizin sevgisini ve şefkatini ulaştırıyoruz. Çocuklarla ilgili çalışmalarımızın odağında çocuğun huzurlu aile ortamında sağlıklı bir birey olarak yetişmesi yer alıyor. Bu anlamda önceliğimiz devletimizin koruması altında bulunan çocuklarımıza aile sıcaklığında hizmetler sunmaktır. 2002'den bugüne kadar aile odaklı hizmetlerimizden yararlanan çocuk oranını yüzde 39'dan yüzde 92'ye yükselttik" ifadelerini kullandı.

"3 bin 69 lisanssız sporcu çocuğumuz var"

Devlet korumasında yaşayan çocukların eğitim ve gelişimine oldukça önem verdiklerini söyleyen Yanık, "2022 yılında korumamız altındaki çocuklarımızdan 312'si üniversite eğitimlerine başladılar. Biz çocuklarımızın okul başarısıyla birlikte sanat ve spor alanındaki ilgilerini de teşvik ediyoruz. 5 bin 241 çocuğumuz en az bir spor branşıyla ilgileniyor. Şu an 7 milli, 2 bin 172 lisanslı ve 3 bin 69 lisanssız sporcu çocuğumuz var. Sporcu çocuklarımız hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda başarılarıyla ülkemizi temsil ediyorlar, göğsümüzü kabartıyorlar. Tabi bu sayılar bizim için yeterli değil. Artması ve çoğalması için hem üniversite başarısının hem spor ve sanattaki sosyal faaliyetlerdeki başarının artması için elimizden geleni yapmaya, desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

"Toplam 38 bin 601 gencimizi kamuya yerleştirdik"

Koruma altında yetişen gençlerin iş hayatına yönelik konuşan Yanık, "Devletimiz, meslek sahibi olan gençlerimizin emeğini en doğru şekilde değerlendirmeye özen gösteriyor. 1988 yılından 2002 yılına kadar 21 bin 302 hak sahibi gencimiz istihdam edilirken 2003-2022 yılları arasında toplam 38 bin 601 gencimizi kamuya yerleştirdik. Bugünde yeni bir atamayla inşallah sizlerde onların arasına katılacaksınız. 2018'de yaptığımız yasal düzenleme ile gençlerimize mühendis, öğretmen, hemşire, avukat gibi mezun oldukları alanlara göre atanma imkanı getirdik. İstihdam hakkı olan çocuklarımızın başvuru süresini 2 yıldan 5 yıla çıkardık. Sınav uygulamasını kaldırdık ve hak sahibi gençlerimizin kamu kurumlarına kura yöntemiyle yerleştirilmesini sağladık. Yılda bir kez yapılan yerleştirme işlemini artık yılda 3 kez yapıyoruz. Gençlerimizin özel sektörde de istihdamını artırmak adına 2018'den itibaren teşvik edici politikalarımızı ayrıca özel sektör düzleminde uygulamaya başladık. Gençlerimizin özel sektörde çalışmaları halinde, SGK primlerinin tamamını 5 yıl süreyle devlet olarak biz ödüyoruz. Özel Sektör İstihdam Teşviki uygulamasıyla bugüne kadar 10 bin 313 gencimiz özel sektörde istihdama ulaşmış. Bugün 732 gencimizin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmesini yapacağız. Yeni görevlerine yerleştirdiğimiz gençlerimizin çalışma şartlarına uyum sağlamasını kolaylaştırmak, hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek amacıyla seminerler düzenliyoruz" diye konuştu.