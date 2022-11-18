Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımının tarihi ve şartları, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu nedenle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personel alımı ne zaman? Sorusu ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personel alımı şartları ne? Sorusu sıklıkla araştırılıyor. Peki, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personel alımı ne zaman, şartları ne?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personel alımı başvurusu gündemde yer alıyordu. Bu nedenle arama motorları üzerinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personel alımı ne zaman? Sorusu ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personel alımı şartları ne? Sorusu gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Peki, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personel alımı ne zaman, şartları ne?

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ (DHMİ) PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

DHMİ personel alımı başvuruları 14 Kasım tarihinde başladı. Başvuru için ise son tarih 4 Aralık olarak netleştirildi.

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ (DHMİ) PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NE?

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

f) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.