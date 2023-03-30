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Devlet hastanesi temel atma töreni gerçek mi? Devlet hastanesi temel atma töreni fotoğrafları! AK Parti'den ilk sözler!

Gündem Haberleri

Devlet hastanesi temel atma töreni gerçek mi? Sorusu bir süredir gündemdeki yerini korumakta. Hatay'da geçtiğimiz haftalarda Defne Yeni Devlet Hastanesi'nin temel atma töreni yapılmış ve televizyondan yayınlanan anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çimento dökülmüştü. Peki, Devlet hastanesi temel atma töreni gerçek mi? Devlet hastanesi temel atma töreni fotoğrafları!

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Hatay İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılmıştı. Bu nedene ortaya çıkan görüntüler ile Devlet hastanesi temel atma töreni gerçek mi? Sorusu merak edildi. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çimento dökülmüş ve bu anlar kameralara yansımıştı. Peki, Devlet hastanesi temel atma töreni gerçek mi? Devlet hastanesi temel atma töreni fotoğrafları!

DEVLET HASTANESİ TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEK Mİ?

AKP Grup Başkanvekili Tunç, TBMM'de yaptığı konuşmada, Defne Devlet Hastanesi temel atma töreniyle ilgili görüntülerin sosyal medyada yer almasına ilişkin şunları söyledi. "Defne Devlet Hastanesi temel atma törenindeki görüntü temsili bir görüntüdür. Şu anda Defne'ye giderseniz, gece gündüz hastane inşaatının devam ettiğini göreceksiniz. Sadece temsili bir temel atma törenini gündem yaparak oradaki çalışmayı göz ardı etmek hakkaniyete uymaz."

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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