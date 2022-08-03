Devlet Denetleme Kurulu hakkında vatandaşlar, DDK nedir? DDK ne demek? Devlet Denetleme Kurulu ne zaman kuruldu? Devlet Denetleme Kurulu'nun görevleri nelerdir, üyeleri ve çalışanları kimdir? DDK açılımı nedir? araştırması yapıyor. Ayrıntılar sizlerle...

DDK NEDİR? AÇILIMI NE?

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışan, yönetim işlerinin hukuka uygun, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülüp, geliştirilmesi amacıyla kurulmuş denetim kurumu. Üyeleri ve başkanı Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

DDK GÖREVLERİ NELERDİR?

Cumhurbaşkanının emriyle çalışan Devlet Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

- İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapmak,

- Kamu kurum ve kuruluşlarının teftiş ve denetim birimleri arasında koordinasyon ve uyumlaştırma faaliyetlerini yürütmek,

- Antlaşma veya sözleşmelerdeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerde inceleme ve araştırma yapmak,

- Kamu yönetimi ve kamu hizmetlerinin sunumunda saydamlık, verimlilik, etkinlik ve iyi yönetişim alanlarında çalışmalar yapmak,

- Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde görev alanıyla ilgili olarak katkı sağlamak ve çalışmalarda bulunmak, yapılan katkı ve çalışmaları izlemek ve gerektiğinde koordine etmek,

- Mevzuatta verilen diğer görevleri yapmak,

- Cumhurbaşkanının vereceği diğer işleri yapmak.

DDK NE ZAMAN KURULDU?

Devlet Denetleme Kurulu 3 Nisan 1981 tarihinde kurulmuştur.

DDK YETKİLERİ NELERDİR?

Devlet Denetleme Kurulunun yetkileri şunlardır;