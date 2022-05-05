Devlet daireleri bugün açık mı? Bayram tatili bitti mi, ne zaman bitecek?

Devlet daireleri bugün açık mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle resmi dairelerde görevli memurlar ve çalışanlar da izne ayrılmıştı. Peki, bayram tatili ne zaman bitecek?

DEVLET DAİRELERİ BUGÜN AÇIK MI?

Bayramla birlikte özel kurumların yanı sıra kamu kuruluşları ile il ve ilçe merkezlerinde bulunan resmi daireler de bayram tatiline girmişti. Ramazan Bayramı tatilinin son günü 4 Mayıs olarak belirlendi. Tatil yapan binlerce çalışan, 5 Mayıs'ta mesaiye döndü. Bugün devlet daireleri açıldı.

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