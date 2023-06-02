Devlet Bahçeli yeni meclis başkanı mı? Devlet Bahçeli meclis başkanı mı oldu? soruları gündeme geliyor. Seçimlerin ardından merakla beklenen gün geldi. Milletvekilleri için bugün yemin töreni düzenlenecek. Devlet Bahçeli yeni meclis başkanı mı? Devlet Bahçeli meclis başkanı mı oldu? merak ediliyor. Peki, Devlet Bahçeli yeni meclis başkanı mı? Devlet Bahçeli meclis başkanı mı oldu?

Devlet Bahçeli yeni meclis başkanı mı? Devlet Bahçeli meclis başkanı mı oldu? soruları merak ediliyor. 28. Dönem milletvekilleri TBMM'de yemin töreni bugün gerçekleşiyor. Devlet Bahçeli yeni meclis başkanı mı? Devlet Bahçeli meclis başkanı mı oldu? soruları gündeme geliyor.Devlet Bahçeli yeni meclis başkanı mı? Devlet Bahçeli meclis başkanı mı oldu? Detaylar haberimizdedir…

DEVLET BAHÇELİ YENİ MECLİS BAŞKANI MI?

Milletvekillerinin yemin töreni öncesinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlık görevini Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'ye geçici olarak devretti. Saat 14.00'te Bahçeli'den başlayarak tüm vekiller yemin edecek.

DEVLET BAHÇELİ MECLİS BAŞKANI MI OLDU?