Devlet Bahçeli yeni meclis başkanı mı? Devlet Bahçeli meclis başkanı mı oldu?
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Devlet Bahçeli yeni meclis başkanı mı? Devlet Bahçeli meclis başkanı mı oldu? soruları gündeme geliyor. Seçimlerin ardından merakla beklenen gün geldi. Milletvekilleri için bugün yemin töreni düzenlenecek. Devlet Bahçeli yeni meclis başkanı mı? Devlet Bahçeli meclis başkanı mı oldu? merak ediliyor. Peki, Devlet Bahçeli yeni meclis başkanı mı? Devlet Bahçeli meclis başkanı mı oldu?
Devlet Bahçeli yeni meclis başkanı mı? Devlet Bahçeli meclis başkanı mı oldu? soruları merak ediliyor. 28. Dönem milletvekilleri TBMM'de yemin töreni bugün gerçekleşiyor. Devlet Bahçeli yeni meclis başkanı mı? Devlet Bahçeli meclis başkanı mı oldu? soruları gündeme geliyor.Devlet Bahçeli yeni meclis başkanı mı? Devlet Bahçeli meclis başkanı mı oldu? Detaylar haberimizdedir…
DEVLET BAHÇELİ YENİ MECLİS BAŞKANI MI?
Milletvekillerinin yemin töreni öncesinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlık görevini Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'ye geçici olarak devretti. Saat 14.00'te Bahçeli'den başlayarak tüm vekiller yemin edecek.
DEVLET BAHÇELİ MECLİS BAŞKANI MI OLDU?
Seçimlerin ardından merakla beklenen gün geldi. Milletvekilleri için bugün yemin töreni düzenlenecek. Tören öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Şentop başkanlık görevini Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'ye geçici olarak devretti.
Devir-teslim töreninde Şentop, "Büyük zorluklar yaşadık. Şubat ayında yaşamış olduğumuz acı depremde TBMM'nin üstün gayretlerle çalıştığını söylemek isterim. Bütün milletvekili arkadaşlarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. Görevi devralan Bahçeli ise "Bu görevi devralmaktan onur duyuyorum. Milletimiz için hayırlı olur" ifadelerini kullandı. Şentop, mührü Bahçeli'ye teslim etti. Bahçeli başkanlığındaki heyet, TBMM'DE Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek törene katılacak.