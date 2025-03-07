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Devlet Bahçeli son durum! Devlet Bahçeli kiminle telefon görüşmesi yaptı?

Devlet Bahçeli son durum! Devlet Bahçeli kiminle telefon görüşmesi yaptı?
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Geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrası evinde dinlenmeye devam eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası başlattığı telefon diplomasisini sürdürüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son dönemde gerçekleştirdiği telefon diplomasisi CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile devam etti. Bahçeli ile görüşmesine ilişkin açıklama yapan Tanrıkulu, "İçinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu" ifadelerini kullandı.

DEM'Lİ İSİMLER VE DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Bahçeli, Öcalan'ın çağrısının ardından DEM Parti İmralı Heyeti'nden Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ı telefonla ararken; Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

BU KEZ TELEFON CHP'Lİ VEKİLE

Bahçeli bu kez ise CHP'den bir ismi telefonla aradı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tanrıkulu, "MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim; içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu.

Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme dileğimizi de paylaştık. Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun diyorum ve sağlık dileklerimi buradan da paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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