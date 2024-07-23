Devlet Bahçeli Sinan Ateş davası hakkında ne dedi? Devlet Bahçeli son açıklama!

Devlet Bahçeli Sinan Ateş davası ile ilgili en son ne dedi? MHP genel merkezinde sürpriz bir basın toplantısı düzenleyen Devlet Bahçeli, Sinan Ateş davası ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. İşte Devlet Bahçeli'nin Sinan Ateş davası ile ilgili güncel açıklamaları detaylarıyla haberimizde…

DEVLET BAHÇELİ SİNAN ATEŞ DAVASI HAKKINDA NE DEDİ?

MHP genel merkezinde sürpriz bir basın toplantısı düzenleyen Devlet Bahçeli, Sinan Ateş davası nedeniyle partisini hedef gösterdiğini iddia ettiği 154 isme de seslendi. Elindeki listeyi kameralara gösteren Bahçeli "Bazı çevreler MHP'ye suçlamalarda bulundu. Bu dosyalar elimizdedir. O 154 kişinin hangi gün, hangi saatte, kimlerle ne konuştukları elimizdedir. Bu kişilerle hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız" ifadesini kullandı.

"HUKUK ZEMİNİNDE MUTLAKA HESAPLAŞACAĞIZ"

Bu dosya elimizdedir. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikli olacaktır. Bizi hedef gösteriyorlar saçmalığından da korkaklığından da kendilerini kurtarsınlar. Hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız. Bizlere her türlü hakareti yapıyorlar, saldırıyorlar. Olayları saptırıyorlar. Konuşmaması gerekenleri konuşmaya mecbur ediyorlar.

"BİZİM HEDEFİMİZ ADALETTİR"

Sizler cevap verdiğiniz taktirde, 'bizi hedef gösteriyor' diyorlar. Bizim hedefimiz adalettir, kendileri muhatabımız dahi değildir."

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasıyla dün yeniden gündem olan MHP'nin, davadaki müdahillik talebindeki dilekçesinde, gazeteci ve parti genel başkanlarının da olduğu 154 isimden şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu listeyi Cumhuriyet yazarı, gazeteci Barış Terkoğlu köşesine taşımıştı.