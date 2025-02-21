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Devlet Bahçeli sağlık durumu ne? MHP'den açıklama geldi!

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Mhp Genel Başkan Başdanışmanı Yıldıray Çiçek, sosyal medya hesabından partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu. Devlet Bahçeli sağlık durumu ne?

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldıray Çiçek, partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin, "Sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek kadar iyidir" dedi. Devlet Bahçeli sağlık durumu ne?

DEVLET BAHÇELİ SAĞLIK DURUMU NE?

Çiçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık problemini art niyetli bir temenniye dönüştürmenin ve gelecek hesabı yapmak için bir fırsat olarak görmenin vicdansızlık olduğunu belirtti.

"SOSYAL MEDYAYI KANALİZASYONA ÇEVİRENLER YİNE ORTAYA ÇIKTI"

Bahçeli'nin geçmişte de sağlık sorunları yaşadığını ve hepsini bu milletin milyonlarca vefalı evladının dualarıyla aştığını söyleyen Çiçek, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki geçmişte onun yaşadığı sağlık problemlerinde olduğu gibi bugün de sosyal medyayı adeta bir kanalizasyona çevirenler yine ortaya çıktı. Bu kişiler, sosyal medyaya yuvalanarak her türlü çirkefliği, iğrençliği, çirkinliği ve ahlaksızlığı sergilemekte, sayın Bahçeli'nin sağlığı üzerinden yalnızca kendilerini tatmin eden senaryolar üretmektedir."

"DÜŞMANLARINI ÜZECEK KADAR İYİDİR"

Çiçek, bahse konu kişilere yönelik hukuki süreç başlatıldığını bildirerek, "Lider Devlet Bahçeli'nin has evlatları bu süreçte temiz yürekleriyle duaları kuşanırken, Türk milletinin başına her türlü musibeti bela etmeye çalışanlar ise beddua ederek, hesap planlarını güncelleyerek yine İblis'e yoldaş olmuşlardır. Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesaplar yapanları kahredecek kadar iyidir" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta Gebze'de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Bahçeli, 2 gün sonra burada ameliyat edildi. Ameliyatın ardından yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir" ifadelerine yer verildi.

Devlet Bahçeli sağlık durumu ne? MHP'den açıklama geldi!
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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