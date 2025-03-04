Mhp lideri Devlet Bahçeli, 6 Şubat 2025 tarihinde başarılı bir kalp kapakçığı değişim operasyonu geçirdi. Bu süreçte, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı. Ancak parti yetkilileri ve Bahçeli'nin kendisi, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Peki, Devlet Bahçeli sağlık durumu nasıl SON DAKİKA?

DEVLET BAHÇELİ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Mhp Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Büyükataman, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"Bir süredir özellikle sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından Genel Başkan'ımız Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı bir spekülasyon yapıldığı görülmektedir." değerlendirmesinde bulunan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Genel Başkan'ımız Sayın Devlet Bahçeli önceden planlanmış bir şekilde başarılı bir operasyon geçirmiş ve hastaneden taburcu olmuştur. Yüce Allah'a şükürler olsun ki Sayın Genel Başkan'ımızın sağlık durumu son derece yerindedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir. Maksatlı bir şekilde trol isimler arkasına saklanıp kafa karıştırmaya çalışan Türkiye ve MHP düşmanları, kaos hevesiyle el ovuşturan sicili bozuk sefiller gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır."