Devlet Bahçeli'nin yüzük paylaşımı nedir? Bahçeli Instagram'dan ne paylaştı?

Devlet Bahçeli'nin yüzük paylaşımı ne? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından, üzerinde "Allah bana yeter" yazılı yüzüğü parmağındayken çekilen fotoğrafı paylaştı. Peki, Devlet Bahçeli'nin yüzük paylaşımı nedir? Detaylar!

DEVLET BAHÇELİ'NİN YÜZÜK PAYLAŞIMI NEDİR?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Özgür Özel'i ziyaretinden kısa bir süre önce manidar paylaşım geldi. Bahçeli, sosyal medya hesabından, parmağında turkuaz taşlı ve üzerinde "Allah bana yeter" yazılı yüzüğünün fotoğrafını paylaştı.

Bahçeli, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında kürsüde konuşurken çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

ERDOĞAN'IN CHP ZİYARETİ ÖNCESİ MANİDAR PAYLAŞIM

MHP lideri Bahçeli'nin parmağında turkuaz taşlı bir yüzüğün olduğu ve yüzükte "Allah bana yeter" yazılı ifadenin yer aldığı görüldü. Bahçeli, yüzük paylaşımını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyaretten yaklaşık 3 saat önce yaptı.

Öte yandan "Allah bana yeter" ifadesi ise Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresi'nin 129'uncu ayetinde geçiyor.