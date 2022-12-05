Devlet Bahçeli'nin sınıf arkadaşı kim? Devlet Bahçeli'nin 6'lı masadaki sınıf arkadaşı kim?

Altılı masanın cumhurbaşkanlığı adaylığı için anket yapacağı iddiaları hakkında konuşan Bahçeli, "Bana sorulursa tercihim sınıf arkadaşımdan yana olur" dedi. Peki, Devlet Bahçeli'nin sınıf arkadaşı kim? Devlet Bahçeli'nin 6'lı masa sınıf arkadaşı kim?

Devlet Bahçeli'nin sınıf arkadaşı kim? Altılı masanın cumhurbaşkanlığı adaylığı için anket yapacağı iddiaları hakkında konuşan Bahçeli, "Bana sorulursa tercihim sınıf arkadaşımdan yana olur" dedi. Peki, Devlet Bahçeli'nin sınıf arkadaşı kim? Devlet Bahçeli'nin 6'lı masa sınıf arkadaşı kim? İşte detaylar...

DEVLET BAHÇELİ'NİN SINIF ARKADAŞI KİM?

6'lı masanın cumhurbaşkanlığı adaylığı için anket yapacağı iddialarına ilişkin de konuşan MHP lideri Bahçeli, "Ankette kim çıkarsa ona karar verelim, siz de katılır mısınız?' dediler. Ben henüz cevap vermedim. Eğer birisi ankette bana gelirse, 'Siz bu ankette kime evet dersiniz?' derse, tercihim sınıf arkadaşımdan yana olur" ifadelerini kullandı. Bahçeli böylece adaylık için üniversitede aynı sınıfta okuduğu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

"O ZAMANLAR GANDHİ'YE BENZETİLİRDİ"

MHP lideri Bahçeli, yıllar önce yaptığı bir açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Akademisi'nde sınıf arkadaşı olduğunu söylemişti. Yıllar önce bu konu hakkında konuşan Bahçeli, Kılıçdaroğlu için "O zaman meşhur Gandhi'ye benzetir bir üslupla ona öyle yumuşak güç atfettiler. Onu yaparken hitabeti de güzeldi. Eğer 3 cümleyi aynı şekilde tekrarlamazsa çok net konuşuyor demektir. Ama aynı şeyi tekrarlar cümle olarak, o bakımdan siyasete girdiği dönemlerdeki Sayın Kılıçdaroğlu şimdi yok" demişti.