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Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunda gelişme var mı? Bahçeli ile ilgili açıklama yapıldı mı?

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunda gelişme var mı? Bahçeli ile ilgili açıklama yapıldı mı?
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Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili son gelişmeler merak konusu oldu. Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmış mı? Bahçeli'nin sağlık durumundaki gelişmeler ve yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor.

4 Şubat 2025 tarihinde planlı tetkik ve tedaviler için hastaneye yatırılan Bahçeli'nin, 6 Şubat'ta kalp kapağı değişimi operasyonu geçirdiği ve 14 Şubat'ta taburcu edildiği bildirilmiştir. Parti yetkilileri, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve planlanmış istirahat sürecinin devam ettiğini ifade etmişlerdir. Peki, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunda gelişme var mı? Bahçeli ile ilgili açıklama yapıldı mı?

DEVLET BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMUNDA GELİŞME VAR MI?

"Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir" diyen Yönter, "Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum…Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi" ifadelerine yer verdi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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