Devlet Bahçeli ne dedi, ne demek istedi?

Devlet Bahçeli ne demek istedi? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi. Peki, Devlet Bahçeli ne dedi? Herkes Devlet Bahçeli Öcalan açıklaması anlamı ne merak ediyor. Detaylar!

DEVLET BAHÇELİ NE DEDİ?

Partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım" dedi.

İşte Bahçeli'nin konuyla ilgili değerlendirmesi;

"DEM'e uzattığım el günlerdir tartışılıyor. Dedikodu borsası rekorlar kırıyor. Önüne gelen kendi meşrebine göre değerlendirme yapıyor. Görüş ve düşüncelerimi berrak ölçüde açıklamış olsam da birileri yine rahat durmuyor. Yeni bir çözüm sürecinin pişirildiğini iddia edenlere kadar pek çok iddia ve ifade malumlarınız olacağa üzere gündeme gelmiştir.

Türkiye'nin sorunu Kürtler değil, terör örgütüdür. Yeni çözüm sürecine değil ortak akla ihtiyaç var. Terör başka siyaset başkadır. İkisi arasında kalın bir çizgi çizilmeden, duvar örülmeden refah ve güvenlik mertebesine ulaşmak güçtür. Terörün silahsız çözülmesi gibi bir durum imkansızdır.

Terör örgütünün inancını değiştirmesi çabası başkadır. Hiçbir taviz ve geri adım terör örgütünü durdurmayacaktır. Türkiye teröristle müzakereye asla izin vermeyecektir. Kürt kardeşlerimin sorununu çözmek elbette mecburidir. Ama kolektif kimlik ve etnik bir temelde çözüme atıf yapmak vahim bir tehlikedir. Terör eylemlerine ön şartsız son verilmesi, teröristlerin silahlarını bırakıp Türk adaletine teslim olması tek çıkış noktasıdır.

Terörist başının tecridi kaldırılsın talebi geliyor. Tecridi kaldırılsın ve çıksın TBMM'de grup toplantısında konuşsun ve terörü bitirdiğini açıkça ilan etsin. Ve bu terör ülke gündeminden tamamen çıksın.

Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım."

PEKİ UMUT HAKKI NEDİR?

"Umut hakkı", hapis cezasına mahkum edilenlerin kanunla belirlenen sürelerde iyi halinden dolayı koşullu salıverilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesine denir.

DEVLET BAHÇELİ'NİN ÖCALAN AÇIKLAMASINA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine bir yorum da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın uzattığı el kişisel hesaplara kurban edilmesin. Terörün olmadığı Türkiye inşa edelim" dedi.

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız" dedi.

Gündeme bomba gibi düşen bu açıklamalara bir yorum da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, " Türkiye'nin geleceğinde teröre yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz. Açılan bu tarihi pencerenin kişisel hesaplara kurban edilmemesini istiyoruz. Hep beraber terörün olmadığı Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ'NİN ÖCALAN AÇIKLAMASINA ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya yanıt verdi. Özel "Türkiye'de bir daha kan akmayacaksa anaların gözünden yaş akmayacaksa. Ülkede barış olacaksa bu bağlamdaki sözlere kıymet veriyoruz. Terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz. Devlet Bey'in bugünkü açıklaması Meclis'i dışlamaktadır. Ne yapılacaksa TBMM'de yapılmalıdır. Tam bir toplumsal mütabakat olmadan sonuç olmayacak" dedi.