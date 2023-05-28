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Devlet Bahçeli milletvekili oldu mu, Devlet Bahçeli meclise girdi mi?

Devlet Bahçeli milletvekili oldu mu, Devlet Bahçeli meclise girdi mi?

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Türkiye'de milyonlarca vatandaş, cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti. Seçimlere büyük katılım sağlandı. Peki, Devlet Bahçeli milletvekili oldu mu, Devlet Bahçeli meclise girdi mi?

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası ittifak ortağı Bahçeli'den ilk açıklama: Milletimiz tarih yazmıştırSon Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası ittifak ortağı Bahçeli'den ilk açıklama: Milletimiz tarih yazmıştır

Türkiye genelinde seçim sonuçları netleşirken Devlet Bahçeli milletvekili oldu mu, Devlet Bahçeli meclise girdi mi konuları merak edildi. Peki Devlet Bahçeli milletvekili oldu mu?

DEVLET BAHÇELİ MİLLETVEKİLİ OLDU MU?

Devlet Bahçeli Osmaniye ili Milletvekilidir.

Osmaniye milletvekilleri:

Devlet Bahçeli milletvekili oldu mu, Devlet Bahçeli meclise girdi mi?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Devlet Bahçeli Gündem Politika Haberler

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