Devlet Bahçeli milletvekili oldu mu, Devlet Bahçeli meclise girdi mi?
Gündem Haberleri
Türkiye'de milyonlarca vatandaş, cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti. Seçimlere büyük katılım sağlandı. Peki, Devlet Bahçeli milletvekili oldu mu, Devlet Bahçeli meclise girdi mi?
Türkiye genelinde seçim sonuçları netleşirken Devlet Bahçeli milletvekili oldu mu, Devlet Bahçeli meclise girdi mi konuları merak edildi. Peki Devlet Bahçeli milletvekili oldu mu?
DEVLET BAHÇELİ MİLLETVEKİLİ OLDU MU?
Devlet Bahçeli Osmaniye ili Milletvekilidir.
Osmaniye milletvekilleri: