Devlet Bahçeli milletvekili oldu mu, Devlet Bahçeli meclise girdi mi?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş, cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti. Seçimlere büyük katılım sağlandı. Peki, Devlet Bahçeli milletvekili oldu mu, Devlet Bahçeli meclise girdi mi?