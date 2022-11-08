Devlet Bahçeli konuşması ne zaman, saat kaçta? Devlet Bahçeli ne zaman konuşacak? Devlet Bahçeli Grup toplantısında ne diyecek?

Anayasa'daki başörtüsü düzenlemesine destek talebiyle HDP'yi ziyaret etmesi kulisleri hareketlendirdi. HDP konusunda keskin kırmızı çizgileri bulunan Cumhur ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konu hakkında söyleyecekleri merak ediliyor. Konu hakkında konuşacağını söyleyen Devlet Bahçeli'nin konuşmasının ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Devlet Bahçeli konuşması ne zaman, saat kaçta? Devlet Bahçeli ne zaman konuşacak?

Devlet Bahçeli konuşması ne zaman, saat kaçta? sorusu merak ediliyor. HDP konusunda keskin kırmızı çizgileri bulunan Cumhur ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP ziyareti hakkında yapacağı konuşma vatandaşın gündeminde. Peki, Devlet Bahçeli konuşması ne zaman, saat kaçta? Devlet Bahçeli ne zaman konuşacak? İşte detaylar...

DEVLET BAHÇELİ NE ZAMAN KONUŞACAK?

Devlet Bahçeli, Meclis'te gerçekleşecek olan toplantıda 10:45'te konuşacak.

AK Parti yönetiminin, Anayasa'daki başörtüsü düzenlemesine destek talebiyle HDP'yi ziyaret etmesi kulisleri hareketlendirdi. HDP konusunda keskin kırmızı çizgileri bulunan Cumhur ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu ziyaret hakkında ne düşündüğü büyük merak konusu olurken, konuyla ilgili görüştüğümüz MHP kaynakları "Herkes Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında yapacağı konuşmayı beklesin" ifadelerini kullandı. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tartışma yaratan ziyaretle ilgili "Bahçeli'nin haberi var mıydı?" sorusuna, "MHP ile tüm önemli süreçleri beraber belirleyeceğimizi, ittifaka düşen anlayışın da bu olduğunu ifade etmek isterim. Ancak bu ziyaret AK Parti'nin yönetimindeki bir süreçtir" yanıtını verdi.

AK Parti cephesinin ardından gözler bu sefer de Milliyetçi Hareket Partisi cephesine çevrildi. Herkes MHP'nin konuyla ilgili nasıl bir tavır ortaya koyacağını merak ediyor. Haberler.com olarak ulaştığımız MHP'li kaynaklar da bugün Devlet Bahçeli tarafından Meclis'te gerçekleştirilecek grup toplantısını işaret etti. MHP'li kaynaklar, herkesin Devlet Bahçeli'nin konuşmasını dinlemesi gerektiğini ifade etti. Bahçeli'nin bugünkü konuşmasında HDP konusunda neler söyleyeceği ise büyük merak konusu.

DEVLET BAHÇELİ MHP GRUP TOPLANTISI KONUŞMASI CANLI!