Devlet Bahçeli İmamoğlu davası açıklaması nedir? Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu ne dedi? Bahçeli İmamoğlu davası açıklaması ne?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli İmamoğlu davasına ilişkin ilk kez konuştu. Peki, Devlet Bahçeli İmamoğlu davası açıklaması ne? Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu ne dedi? Bahçeli İmamoğlu davası açıklaması nedir? İşte detaylar...

Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu açıklaması nedir? YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, altılı masayı oluşturan liderlerle birlikte Saraçhane'de toplandı. Kısa sürede gündem olan Ekrem İmamoğlu davası hakkında MHP lideri Devlet Bahçeli ilk kez konuştu. Peki, Devlet Bahçeli İmamoğlu davası açıklaması ne? Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu ne dedi? Bahçeli İmamoğlu davası açıklaması nedir? Detaylar haberimizde...

EKREM İMAMOĞLU NE DEDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasına saat 16.00'ya kadar ara verildi. Yaşanan gelişme sonrası sosyal medya hesabından çağrı yapan İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum" dedi.

DEVLET BAHÇELİ İMAMOĞLU DAVASI AÇIKLAMASI NEDİR?

Devlet Bahçeli, İmamoğlu'na verilen cezayla ilgili "İstanbul Anadolu 7.Asliye Ceza Mahkemesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dün vermiş olduğu karar siyasi ortamı sadece hareketlendirmekle kalmamış, abuk sabuk pek çok tartışmayı da körüklemiş, böylelikle fırsatçılara gün doğmuştur. Malum olduğu üzere, ilk derece mahkemenin açıkladığı karar kesin olmayıp İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açıktır. Bu somut gerçek ortadayken bir kaşık suda fırtına koparmak, adeta felaket naraları atmak, darbe iddialarından bahsetmek sahtekârlıktır" dedi.