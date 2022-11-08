Anayasa'daki başörtüsü düzenlemesine destek talebiyle HDP'yi ziyaret etmesi kulisleri hareketlendirdi. HDP konusunda keskin kırmızı çizgileri bulunan Cumhur ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konu hakkında söyleyecekleri merak ediliyor. Devlet Bahçeli 8 Kasım günü grup toplantısında HDP gündemi hakkında açıklamalarda bulunacak. Vatandaşlar ise Devlet Bahçeli HDP gündemi hakkında ne dedi? sorusunu araştırıyor. Peki, Devlet Bahçeli HDP gündemi hakkında ne dedi? Devlet Bahçeli ne dedi?

Devlet Bahçeli ne dedi? sorusu gündemde yer alıyor. HDP konusunda keskin kırmızı çizgileri bulunan Cumhur ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP ziyareti hakkında yapacağı konuşma vatandaşın gündeminde. Devlet Bahçeli 8 Kasım günü 10:45'te grup toplantısında HDP gündemi hakkında açıklamalarda bulunacak. Merak edilenler arasında ise Devlet Bahçeli HDP gündemi hakkında ne dedi? Devlet Bahçeli ne dedi? Devlet Bahçeli grup toplantısında ne dedi? yer alıyor. İşte detaylar...

DEVLET BAHÇELİ NE DEDİ?

Devlet Bahçeli, Meclis'te gerçekleşecek olan toplantıda 10:45'te konuşacak.

AK Parti yönetiminin, Anayasa'daki başörtüsü düzenlemesine destek talebiyle HDP'yi ziyaret etmesi kulisleri hareketlendirdi. HDP konusunda keskin kırmızı çizgileri bulunan Cumhur ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu ziyaret hakkında ne düşündüğü büyük merak konusu olurken, konuyla ilgili görüştüğümüz MHP kaynakları "Herkes Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında yapacağı konuşmayı beklesin" ifadelerini kullandı. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tartışma yaratan ziyaretle ilgili "Bahçeli'nin haberi var mıydı?" sorusuna, "MHP ile tüm önemli süreçleri beraber belirleyeceğimizi, ittifaka düşen anlayışın da bu olduğunu ifade etmek isterim. Ancak bu ziyaret AK Parti'nin yönetimindeki bir süreçtir" yanıtını verdi.