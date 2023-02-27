Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarındaki "Hükümet istifa" tezahüratlarından sonra MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Maçların seyircisiz oynanmasına yönelik çağrıda bulunan Bahçeli, bu paylaşımın ardından Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Gelişme sonrası Devlet Bahçeli hangi takımı tutuyor? Bahçeli hangi takımlı merak edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam oynan Beşiktaş-Antalyaspor maçındaki "Hükümet istifa" tezahüratları nedeniyle Beşiktaş üyeliğinden istifa etti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bu gelişmenin ardından "Tribünler hükümet istifa dedi. Bahçeli yine yanlış anladı, Beşiktaş üyeliğinden istifa etti." ifadelerini kullandı. Birçok siyasi konu hakkında tweet atarken Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ise "Beşiktaş'tan istifa edeceğine AK Parti'den istifa et Bahçeli." dedi. Peki, Devlet Bahçeli hangi takımı tutuyor? Bahçeli hangi takımlı?

DEVLET BAHÇELİ HANGİ TAKIMLI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam oynan Beşiktaş-Antalyaspor maçındaki "Hükümet istifa" tezahüratları nedeniyle Beşiktaş üyeliğinden istifa etti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bu gelişmenin ardından "Tribünler hükümet istifa dedi. Bahçeli yine yanlış anladı, Beşiktaş üyeliğinden istifa etti." ifadelerini kullandı. Birçok siyasi konu hakkında tweet atarken Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ise "Beşiktaş'tan istifa edeceğine AK Parti'den istifa et Bahçeli." dedi.