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DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
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Devlet Bahçeli - DEM Parti ne konuşuldu 2025?

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşen DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile Ahmet Türk'ten oluşan heyeti kabul etti. Bahçeli'nin görüşme için gelen DEM Parti heyetini kapıda karşılaması dikkat çekti.

Dem Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la hafta sonu yapılan görüşmenin ardından bugün iki önemli temas gerçekleştiriyor. Heyet ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşme 45 dakika sürdü. Görüşme sonrası heyet adına açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, görüşmenin iyi geçtiğini söyledi.

BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI

Dem Parti, ikinci görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. Meclis'te gerçekleşen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşme öncesi Bahçeli'nin DEM Parti heyetini kapıda karşılaması dikkat çekti.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Bahçeli, görüşme bittikten sonra da DEM Parti heyetini kapıdan uğurladı. Zirvenin içeriğiyle ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı. DEM Parti heyetinin Bahçeli'ye tespih hediye ettiği de gelen bilgiler arasında...

UMUT DOLU MESAJLAR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yapılan görüşme sonrası heyet adına bir açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, "İmralı'da yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik, görüşme iyi geçti. Sanırım pazartesi, CHP, AK Parti ve Meclis'teki bütün partileri ziyaret edeceğiz. Önerileri dinledik, genel değerlendirme yaptık. Cumhurbaşkanı ile görüşme de konuşuluyor" dedi. Buldan ise "Umutluyuz" diye ekledi.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLADI

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti. Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

Devlet Bahçeli - DEM Parti ne konuşuldu 2025?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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