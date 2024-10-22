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Devlet Bahçeli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilgili ne söyledi?

Devlet Bahçeli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilgili ne söyledi?
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan ile ilgili son dönemde gündemde olan konular hakkında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin bu açıklamaları, siyasi kulislerde geniş yankı buldu. Peki, Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan ile ilgili ne söyledi?

Devlet Bahçeli partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli'nin ne söylediği merak ediliyor. Özellikle, Abdullah Öcalan hakkında söyledikleri büyük tepki çekti. Bahçeli, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi. Peki, Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan ile ilgili ne söyledi?

DEVLET BAHÇELİ, ABDULLAH ÖCALAN İLE İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı "örgütünü tasviye etsin" çağrısının ardından yeni bir çağrıda daha bulundu. Bahçeli, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.

Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan ile ilgili ne söyledi?

"DEM'e uzattığım el günlerdir tartışılıyor. Dedikodu borsası rekorlar kırıyor. Önüne gelen kendi meşrebine göre değerlendirme yapıyor. Görüş ve düşüncelerimi berrak ölçüde açıklamış olsam da birileri yine rahat durmuyor. Yeni bir çözüm sürecinin pişirildiğini iddia edenlere kadar pek çok iddia ve ifade malumlarınız olacağa üzere gündeme gelmiştir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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