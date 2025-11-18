Haberler

Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan'ı ziyaret edecek mi? Bahçeli İmralı'ya gidecek mi?

Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme çağrısını yineleyerek gündeme damga vurdu. Peki, Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan'ı ziyaret edecek mi? Bahçeli İmralı'ya gidecek mi? Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında neler söyledi? MHP Grup Toplantısına dair tüm detaylar haberimizde!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme konusuna değinerek 'alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmaktan imtina etmem" dedi. Peki, Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan'ı ziyaret edecek mi? Bahçeli İmralı'ya gidecek mi? Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında neler söyledi? MHP Grup Toplantısına dair tüm detaylar...

DEVLET BAHÇELİ ABDULLAH ÖCALAN'I ZİYARET EDECEK Mİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapılması çağrısını yineledi. Bahçeli, "Günlerdir süregelen İmralı'ya gidilsin mi gidilmesin mi tartışmalarına bir nokta koyulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

Dürüst ve samimi ölçülerde Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa, İmralı'ya gidilmesinde ayak sürmenin hiçbir manası da olmayacaktır. Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulmazsa ilerleme nasıl kaydedilecek? Meclis'te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse, açık açık söylüyorum; alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmanın, çekinmenin, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem. Mertçe özgüven içinde muhatabımın gözünün içine baka baka söylerim. Terörsüz Türkiye hedefinin neresi kötüdür. Yanlış olan yeri nedir? İşkembeden sallayanları terörün bitişi niye rahatsız etmektedir. Barış ve huzur neden uykularınızı bu kadar kaçırıyor?" Gizli pazarlık yokken hepsine birden var demek manen ahlaken utanç duyulacak yüzsüzlük değil midir? Sözde milliyetçi sözde demokratların hiçbir tenkitine aldırmayacağız. Doğru bildiğimiz istikamette ilerleyeceğiz. Gözümüzü daldan budaktan asla uzak durmayacağız." şeklinde konuştu.

DEVLET BAHÇELİ İMRALI'YA GİDECEK Mİ? - TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE VURGU

Bahçeli, konuşmasında "Terörsüz Türkiye" hedefine geniş yer verdi.

Bu hedefin hem devlet politikası hem de milletin demokratik gayesi olduğunu belirtti.

Bazı çevrelerin süreci sabote etmeye çalıştığını ifade ederek, "Suyu bulandırmaya çalışanların küstah tavırları milletimizin gözünde itibarsızdır" dedi.

Tarihsel perspektife de değinen Bahçeli, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan süreci vurgulayarak, devlet ve millet bütünlüğüne dikkat çekti:

"Türk devlet felsefesine hangi açıdan bakarsak bakalım, millet devlettir, devlet millettir."

DEVLET BAHÇELİ MHP GRUP TOPLANTISINDA NE DEDİ?

Bahçeli, İmralı'ya gitme kararını partililerinin desteğine sundu. Grup toplantısında "Dava arkadaşlarıma sesleniyorum. İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz?" diyerek MHP'lilerden alkış aldı.

Bahçeli, bu noktada süreci milletin ortak kararı olarak çerçeveledi:

"İşte milletin özü burada, milletin öz kararı da burada."

Dilara Yıldız
