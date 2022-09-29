İçerisinde birçok farklı etkinliği bulunduran Devler ormanda sergisi hakkında birçok detay merak ediliyor. Merak edilen konular arasında Devler Ormanda nerede? Ve Devler ormanda sergisi nerede yapılıyor? Sorusu da yer alıyor. Bu soruları sizler için haberimizde yanıtladık. Peki, Devler Ormanda nerede, Devler Ormanda hafta içi açık mı? Devler ormanda sergisi nerede yapılıyor?

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Birçok kişinin ziyaret etmek istediği Devler ormanda sergisi nerede yapılıyor? Sorusunu ve daha birçok detayı sizler için haberimize ekledik. İçerisinde birbirinden farklı etkinlikleri ve ilginç yapısıyla ziyaretçilerini karşılayan Devler Ormanda nerede, Devler Ormanda hafta içi açık mı? Devler ormanda sergisi nerede yapılıyor?

DEVLER ORMANDA NEREDE?

İçerisinde farklı ve ilginç dev heykellerinin bulunduğu Devler ormanda sergisi, Hafta içi: 10.00 – 19.00 Hafta sonu: 11.00 – 21.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Sergi LifePark'da sergilenmektedir. Sergiyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için Lifepark adres bilgileri ise aşağıda yer almaktadır.

Kazım Karabekir Paşa, Bahçeköy Cd. No:114

DEVLER ORMANDA SERGİSİ HANGİ GÜNLER AÇIK?

Devler ormanda sergisi, Hafta içi: 10.00 – 19.00 Hafta sonu: 11.00 – 21.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Hafta sonu hizmet vermekte olan sergi, Pazartesi günleri ise kapalıdır. Hafta içi kategorisinden alınan biletler hafta sonu kullanılamaz.