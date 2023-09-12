Devler Ligi kadrosuna dahil edilmedi! Sevilla'da Marcao'ya büyük şok
Galatasaray'dan transfer olduktan sonra sakatlıklar nedeniyle İspanya'da beklediği performansı gösteremeyen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Sevilla'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmedi. 27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 13 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olmuş, ancak yalnızca 11 maçta forma giyebilmişti.
Süper Lig devi Galatasaray'dan Sevilla'ya transferinin ardından sakatlıkların da etkisiyle İspanya'da aradığını bulamayan Marcao, Devler Ligi'nde forma giyemeyecek.
DEVLER LİGİ KADROSUNA ALINMADI
27 yaşındaki savunmacı, Sevilla'nın Şampiyonlar Ligi'ne bildirdiği geniş kadroda yer almadı. Sevilla, Marcao'yu geçen sezon Galatasaray'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
SEVILLA PERFORMANSI
Sakatlıkların peşini bırakmadığı Brezilyalı savunmacı, geçen sürede İspanyol ekibinde yalnızca 11 mücadelede forma giydi.