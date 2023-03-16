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Devin Özgür Çınar kimdir? Devin Özgür Çınar kaç yaşında, nereli? Devin Özgür Çınar biyografisi!

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Devin Özgür Çınar kimdir? Devin Özgür Çınar kaç yaşında, nereli? Devin Özgür Çınar biyografisi!

Devin Özgür Çınar kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Devin Özgür Çınar kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Devin Özgür Çınar kimdir? Devin Özgür Çınar kaç yaşında, nereli? Devin Özgür Çınar biyografisi!

Devin Özgür Çınar 2011 yılında Best Model of Turkey seçilmiştir. Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle adından söz ettiren Devin Özgür Çınar kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Devin Özgür Çınar kimdir? Devin Özgür Çınar kaç yaşında, nereli? Devin Özgür Çınar hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizdedir…

DEVİN ÖZGÜR ÇINAR KİMDİR?

Devin Özgür Çınar, 21 Haziran 1973 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelmiştir. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarında tiyatro eğitimi alan Devin Özgür Çınar, 1995 yılında mezun olmuştur. Dış Kapının Mandalları dizisindeki Özgür karakteriyle oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

DENİZ ÖZGÜR ÇINAR FİLMLERİ!

Aile Arasında : Gülümser Kurt - 2017

Guruldayan Kalpler : Hülya hanım - 2015

Geriye Kalan : Çiğdem Vitrinel - 2011

Miras : Tülin Soyarslan - 2005 (Kısa Film)

Gönül Yarası : Yavuz Turgul (Piraye) - 2004

Fişgittin Bey: Fide Motan - 2003 (TV Filmi)

Hiçbiryerde : Tayfun Pirselimoğlu - (Şule) - 2001

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar : Serdar Akar - 2000

Abuzer Kadayıf: Tunç Başaran - 2000

Yanlış Saksının Çiçeği : Fide Motan - 1997

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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