TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Develi Cıvıklısı yapıldı. İzleyiciler, Develi Cıvıklı pide tarifini araştırmaya başladı. Peki, Develi Cıvıklısı nedir, nasıl yapılır? MasterChef Develi Cıvıklısı tarifi ve yapılışı! İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde haftanın ilk takım oyunu gerçekleşiyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Develi Cıvıklısı pidesi yapılıyor. Peki,Develi Cıvıklısı nedir, nasıl yapılır? MasterChef Develi Cıvıklısı tarifi ve yapılışı! Detaylar haberimizde...

DEVELİ CIVIKLISI NEDİR?

Develi Cıvıklısı pidesi Kayseri Develi ilçesine ait özel tatlardan birisidir. Cıvıklı ismini etin çift bıçak altında kıyılarak yapılması sonucu etin yağınında çift bıçak darbeleri ile erimesi sonucu cıvığından CIVIKLI adını almıştır. Ayrıca Develi Belediyesi tarafından 2008 yılında "Develi Cıvıklısı" patentini almıştır. İlçe merkez lokantalarının yanı sıra Erciyes - Kayseri yolu ve Develi - Yahyalı yolu üzerinde birçok lokantada Develi Cıvıklısı yapılmaktadır.

DEVELİ CIVIKLISI NASIL YAPILIR?

Öncelikle mayalı yumuşak bir hamur hazırlanıyor ve dinlenmeye bırakılıyor. İç harcını hazırlamak için etleri çok küçük şekilde doğranması gerekiyor. Biberi, soğanı, domatesi ufak ufak doğrayıp, etin içine ekliyoruz. Daha sonra biraz sıvı yağ, salçaları, baharatları ekleyip güzelce harmanlıyoruz. Hamurdan yumruk büyüklüğündekadar beze alıp, uzunlamasına açılıyor. Harcı ekleyip, pide şekli verip fırına atılıyor.

MASTERCHEF DEVELİ CIVIKLISI TARİFİ VE YAPILIŞI!

1 kilo un

Maya

Tuz

Su

İçi için;