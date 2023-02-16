Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem nedeniyle Devamsızlık kalktı mı? Merak ediliyor. Birçok kez okulların açılış tarihinin ertelenmesi nedeniyle Devamsızlık kalktı mı? Sorusu, öğrencileri ve velilerin gündeminde yer alıyor. Peki, Devamsızlık kalktı mı? Okullarda devamsızlık sorunu kaldırıldı mı? Devam zorunluluğu hangi illerde yok?

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Sömestr tatili ile başlatılan tatilin deprem nedeniyle uzatılmasının ardından Devamsızlık kalktı mı? Sorusu gündemde yer alıyor. Meydana gelen deprem nedeniyle Devam zorunluluğu hangi illerde yok? Sorusu da konuya ilişkin olarak en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Devamsızlık kalktı mı? Okullarda devamsızlık sorunu kaldırıldı mı? Devam zorunluluğu hangi illerde yok?

DEVAMSIZLIK KALKTI MI?

10 ilimizi derinden yaralayan felaket sonrası bu illerde 2. dönem devamsızlık şartı olmayacağı kaydedildi. Buna göre deprem bölgesi olarak ilan edilmeyen illerde eğitim olağan şekilde devam edecek ve devamsızlık normal şartlar altındaki gibi işlemeye devam edecek. Devam zorunluluğu, yapılan açıklamalara göre sadece deprem bölgesindeki öğrenciler için kaldırıldı.

DEVAM ZORUNLULUĞU OLMAYAN İLLER HANGİLERİ?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. Yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Şubat günü Ohal ilan edildiğini açıkladı.