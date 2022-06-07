Devamsızlık kalktı mı 2022? Lise son, 12. sınıflarda devamsızlık kaldırıldı mı? 12. sınıflarda devamsızlıktan kalma var mı? (Resmi açıklama) - Haberler

Devamsızlık kaldırıldı mı? Devamsızlık neden kalktı? 12. sınıflarda devamsızlık kalktı mı? Lise son sınıflarda devamsızlık kaldırıldı mı? soruları gündemin merak edilen konularının başında geliyor. Devamsızlık kalktı mı ile ilgili son dakika haberleri yazımızda...

DEVAMSIZLIK KALKTI MI 2022?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, lise son sınıfa denk gelen ve üniversite sınavına girecek 12. sınıf öğrencilerinin, devamsızlıktan dolayı sınıf tekrarı yapmayacağını açıkladı.

Bakan Özer, 12. sınıf öğrencileri özelinde gerçekleştirdikleri çalışmanın detayını duyurarak, "12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın" dedi.

LİSE SON SINIFLARDA DEVAMSIZLIK KALDIRILDI MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla, liselerde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı sonu iş ve işlemlerine ilişkin yazı illere gönderildi.

Yazıda, sınıf geçme, devamsızlık, sorumluluk sınavları gibi konularda 2021-2022 eğitim öğretim yılında Kovid-19 salgını kaynaklı problemler nedeniyle ilgili yönetmelikte "olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı madde kapsamındaki iş ve işlemlere yer verildi.

Yazıda, ayrıca lise son sınıf öğrencilerinin devamsızlıklarına ilişkin karar da yer aldı. Devamsızlık sürelerini aşarak sınıf tekrarına kalan 12. sınıf öğrencileri için "devamsızlık nedeniyle başarısız sayılma" kuralı, bu eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak kaydıyla uygulanmayacak.

Ayrıca kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık kurulu raporuyla belgelendiren öğrenciler ile her tür ve kademede eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, velisinin yazılı talebi dikkate alınarak ilgili mevzuatın devamsızlıkla ilgili hükümlerinden muaf tutulacak.

LGS'DE İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?

Özer, "LGS'de iptal edilen soru var mı?" tartışmasını ise, "LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok" sözleriyle noktaladı. Özer ayrıca, "(3600 ek gösterge) 60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında da emekli öğretmenimiz, yani yaklaşık 470 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanacak" ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen ataması da yapılacağını belirten Özer, sözlerine şöyle devam etti: "Eğitim sistemindeki öğretmenlerin yüzde 75'ini son 19 yılda atadık. Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar, öğretmen atamaları devam edecek. İstanbul'a ağırlık verdik. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a vereceğiz. Atanacak öğretmenlerin yüzde 50'si İstanbul'a atanacak. İstanbul'a ağırlık verdik. Öğretmen ataması olacak. Öğretmen ataması takvimini, hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz."

Haberler.com - Gündem