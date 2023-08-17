Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, devamsızlık hakkında güncel bilgi verdi. Böylece birçok öğrenci tarafından merak edilmekte olan Devamsızlık affı konusu netlik kazandı. Peki, Devamsızlık affı kalktı mı? Lisede devamsızlık affı var mı, yok mu?

Devamsızlık affı kalktı mı? Sorusu, son zamanlarda gündemde yer alan ve öğrenciler tarafından oldukça merak edilen sorular arasında yer alıyor. Yeni eğitim öğretim yılında yeni kararlar alacaklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, lise devamsızlık konusu hakkında bilgi verdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemini değerlendirmek amacıyla medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Peki, Devamsızlık affı kalktı mı? Lisede devamsızlık affı var mı, yok mu?

DEVAMSIZLIK AFFI KALKTI MI?

Yeni eğitim öğretim yılında yeni kararlar alacaklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde devamsızlığa taviz vermeyeceklerini söyledi. Tekin, "Liselerde sınıf tekrarının olmamasının kaynaklanan sorunlar gündemimizde. Bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz." Dedi.

Öğrencilerin devamsızlık durumlarına da değinen Bakan Tekin, "Aynı şekilde devamsızlıkla ilgili ben buradan bir kez daha söyleyeyim, bu konuda önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içerisinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz. Şimdiden arkadaşlarımızı uyarmış olalım, sonra bir problemle karşılaşmamak adına…" ifadelerini kullandı.