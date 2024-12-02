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Devamsızlık affı geldi mi?

Devamsızlık affı geldi mi?
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Devamsızlık affının gelip gelmeyeceği konusu merak edilirken öğrenci ve velilerin affa yönelik araştırmalar yapmaya başladı. Peki, devamsızlık affı geldi mi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 yılı için merakla beklenen devamsızlık affı konusuna açıklık getirdi. Özellikle 12. sınıf öğrencilerini yakından ilgilendiren devamsızlık affı beklentisi, Bakan Tekin'in açıklamasıyla son buldu. Peki, Devamsızlık affı geldi mi?

DEVAMSIZLIK AFFI GELDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin devamsızlık affı konusunda, "Hâlâ 'bakanlık af yapar' beklentisiyle devamsızlık yapan öğrenciler olduğunu düşünüyorum. Devamsızlık ve sınıf tekrarıyla ilgili bir af gündemimizde yok." dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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