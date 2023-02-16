Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devam zorunluluğu olmayan iller hangileri? Devamsızlık hangi illerde olmayacak?

Gündem Haberleri

Devam zorunluluğu olmayan iller hangileri? Devamsızlık hangi illerde olmayacak?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem nedeniyle Devam zorunluluğu olmayan iller hangileri? Devamsızlık hangi illerde olmayacak? Merak ediliyor. Birçok kez okulların açılış tarihinin ertelenmesi nedeniyle Devam zorunluluğu olmayan iller hangileri? Devamsızlık hangi illerde olmayacak? Sorusu, öğrencileri ve velilerin gündeminde yer alıyor. Peki, Devam zorunluluğu olmayan iller hangileri? Devamsızlık hangi illerde olmayacak?

11 gün sonra enkazdan çıkarılan Aleyna'nın doktoru: Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz11 gün sonra enkazdan çıkarılan Aleyna'nın doktoru: Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz
Türkiye Tek Yürek ne kadar bağış toplandı? Tek Yürek bağış yapanlar listesi! Yardım gecesi ne kadar toplandı?Türkiye Tek Yürek ne kadar bağış toplandı? Tek Yürek bağış yapanlar listesi! Yardım gecesi ne kadar toplandı?

Sömestr tatili ile başlatılan tatilin deprem nedeniyle uzatılmasının ardından Devam zorunluluğu olmayan iller hangileri? Devamsızlık hangi illerde olmayacak?Sorusu gündemde yer alıyor. Meydana gelen deprem nedeniyle Devam zorunluluğu hangi illerde yok? Sorusu da konuya ilişkin olarak en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Devam zorunluluğu olmayan iller hangileri? Devamsızlık hangi illerde olmayacak?

DEVAM ZORUNLULUĞU OLMAYAN İLLER HANGİLERİ?

10 ilimizi derinden yaralayan felaket sonrası bu illerde 2. dönem devamsızlık şartı olmayacağı kaydedildi. Buna göre deprem bölgesi olarak ilan edilmeyen illerde eğitim olağan şekilde devam edecek ve devamsızlık normal şartlar altındaki gibi işlemeye devam edecek. Devam zorunluluğu, yapılan açıklamalara göre sadece deprem bölgesindeki öğrenciler için kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. Yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Şubat günü OHAL ilan edildiğini açıkladı.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Deprem Gündem Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title