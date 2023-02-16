Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem nedeniyle Devam zorunluluğu olmayan iller hangileri? Devamsızlık hangi illerde olmayacak? Merak ediliyor. Birçok kez okulların açılış tarihinin ertelenmesi nedeniyle Devam zorunluluğu olmayan iller hangileri? Devamsızlık hangi illerde olmayacak? Sorusu, öğrencileri ve velilerin gündeminde yer alıyor. Peki, Devam zorunluluğu olmayan iller hangileri? Devamsızlık hangi illerde olmayacak?

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Sömestr tatili ile başlatılan tatilin deprem nedeniyle uzatılmasının ardından Devam zorunluluğu olmayan iller hangileri? Devamsızlık hangi illerde olmayacak?Sorusu gündemde yer alıyor. Meydana gelen deprem nedeniyle Devam zorunluluğu hangi illerde yok? Sorusu da konuya ilişkin olarak en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Devam zorunluluğu olmayan iller hangileri? Devamsızlık hangi illerde olmayacak?

DEVAM ZORUNLULUĞU OLMAYAN İLLER HANGİLERİ?

10 ilimizi derinden yaralayan felaket sonrası bu illerde 2. dönem devamsızlık şartı olmayacağı kaydedildi. Buna göre deprem bölgesi olarak ilan edilmeyen illerde eğitim olağan şekilde devam edecek ve devamsızlık normal şartlar altındaki gibi işlemeye devam edecek. Devam zorunluluğu, yapılan açıklamalara göre sadece deprem bölgesindeki öğrenciler için kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. Yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Şubat günü OHAL ilan edildiğini açıkladı.