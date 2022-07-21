Devalüasyon, sabit kur sisteminde ödemeler dengesi açık veren ülkenin ulusal parasının dış satınalma gücünün, hükümetçe alınan bir kararla düşürülmesine denir. Devalüe etmek ne demek ve devalüasyon nedir soruları merak ediliyor. Devalüe etme ne demek? Devalüasyon nedir? Para nasıl devalüe edilir? Detaylar haberimizdedir…

DEVALÜE ETME NE DEMEK?

Devalüasyon ülkenin para biriminin, dünya ticaretinde ekonomik avantaj sağlayan değer kaybettirilmesi faaliyetidir. Hükümet ve ekonomi işlemleri ile ilgilenen kurum tarafından alınan karar neticesinde para biriminde, ticaret alanında değişiklikler meydana geliyor.

DEVALÜASYON NEDİR?

Devalüasyon, sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren ülkenin ulusal parasının dış satın alma gücünün, hükûmetçe alınan bir kararla düşürülmesidir. Başka bir deyişle devalüasyon, bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir.

PARA NASIL DEVALÜE EDİLİR?

Paranın devalüe olabilmesi için sabit kur rejiminin uygulandığı bir ülkede hükümetin kararıyla ulusal para biriminin değerinin çıpalandığı temel para birimine karşı belirli bir yüzde oranında düşürülmesi gerekir.