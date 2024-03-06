DEVA Partisi Yozgat adayı Mesut Yıldırım kimdir? 2024 DEVA Partisi Yozgat belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Yozgat belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Yozgat adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MESUT YILDIRIM KİMDİR?

Mesut Yıldırım, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Yozgat belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ YOZGAT ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Yozgat adayı belli oldu. DEVA Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.