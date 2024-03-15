DEVA Partisi Yavuzeli adayı Hüseyin Dal kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Yavuzeli belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Yavuzeli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Gaziantep Yavuzeli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Yavuzeli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Dal kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HÜSEYİN DAL KİMDİR?

Hüseyin Dal, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Yavuzeli belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ YAVUZELİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Yavuzeli adayı belli oldu. DEVA Partisi Yavuzeli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Dal oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.