DEVA Partisi Yalova adayı Aslı Üresin kimdir? 2024 DEVA Partisi Yalova belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Yalova belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Yalova adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Aslı Üresin kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ASLI ÜRESİN KİMDİR?

Aslı Üresin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Yalova belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ YALOVA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Yalova adayı belli oldu. DEVA Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Aslı Üresin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.