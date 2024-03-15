DEVA Partisi Yakutiye adayı İbrahim Karan kimdir? 2024 DEVA Partisi Erzurum Yakutiye belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Yakutiye belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Erzurum Yakutiye adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Yakutiye Belediye Başkan Adayı İbrahim Karan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İBRAHİM KARAN KİMDİR?

İbrahim Karan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Yakutiye belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ YAKUTİYE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Yakutiye adayı belli oldu. DEVA Partisi Yakutiye Belediye Başkan Adayı İbrahim Karan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.