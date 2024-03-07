DEVA Partisi Van adayı Erkan İrven kimdir? 2024 DEVA Partisi Van belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Van belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Van adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Van Belediye Başkan Adayı Erkan İrven kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ERKAN İRVEN KİMDİR?

Erkan İrven, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Van belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ VAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Van adayı belli oldu. DEVA Partisi Van Belediye Başkan Adayı Erkan İrven oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.