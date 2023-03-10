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DEVA Partisi üye sayısı 2023! DEVA Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç?

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DEVA Partisi üye sayısı 2023! DEVA Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç?

Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından DEVA Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, DEVA Partisi üye sayısı!

DEVA Partisi üye sayısı! Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından DEVA Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, DEVA Partisi üye sayısı haberimizde...

DEVA PARTİSİ ÜYE SAYISI

DEVA Partisi üye sayısı Ocak 2023 itibari ile 177 bin 454 kişidir.

Partilerin üye sayıları şu şekildedir:

  • Adalet ve Kalkınma Partisi: 11.241.230
  • Cumhuriyet Halk Partisi: 1.369.430
  • İyi Parti: 617.513
  • Milliyetçi Hareket Partisi: 464.092
  • Yeniden Refah Partisi: 269.391
  • Saadet Partisi: 265.738
  • Demokrasi ve Atılım Partisi: 177.454
  • Gelecek Partisi: 76.182
  • Türkiye Değişim Partisi: 50.051
  • Halkların Demokratik Partisi: 45.302
  • Zafer Partisi: 25.535
  • Memleket Partisi: 25.132

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