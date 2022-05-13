DEVA Partisi üye sayısı 2022: Yargıtay DEVA Partisi üye sayısını açıkladı! DEVA Partisi üye sayısı kaç? - Haberler

DEVA Partisi üye sayısı merak ediliyor. Yargıtay DEVA Partisi üye sayısını açıkladı! 2023 seçimlerine doğru geri sayım ederken siyasi partiler üye sayılarını artırma çalışmalarına hız verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan verilerde siyasi partilerin güncel üye sayıları kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, DEVA Partisi üye sayısı kaç? DEVA Partisi'nin kaç üyesi var? İşte Yargıtay tarafından açıklanan DEVA Partisi üye sayısı haberimizde...

DEVA PARTİSİ ÜYE SAYISI

AK Parti'den istifa ederek yeni parti kuran Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partilerinin üye sayısı da dikkat çekti. Babacan'ın liderliğindeki DEVA Partisi 141 bin 903 olan üye sayısını 11 bin 693 artırarak toplam 153 bin 596 üyeye ulaştı. DEVA Partisi son açıklanan verilere göre bu dönemde en çok üye kazanan siyasi parti oldu.

Davutoğlu'nun lideri olduğu Gelecek Partisi ise 55 bin 614 olan üye sayısını bin 690 artırarak toplam 57 bin 304 üyeye ulaştı.

PARTİLERİN ÜYE SAYILARI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin güncel üye sayılarını açıkladı. Buna göre, AK Parti, 11 milyonu geçen üyesiyle ilk sırada yer alırken onu, 1 milyon 339 bin üye ile CHP takip etti. İYİ Parti, 568 bin üyeye ulaşırken MHP, üye sayısını 480 bine çıkarttı. DEVA Partisi üye sayısını 11 bin 693 artırarak en çok üye kazanan siyasi parti oldu. DEVA'nın güncel üye sayısı 153 bin 596'ü buldu.

İşte siyasi partilerin güncel üye sayıları:

AK Parti: 11.040.139

CHP: 1.339.150

İYİ Parti: 568.918

MHP: 480.584

Saadet Partisi: 273.617

Yeniden Refah Partisi: 215.001

Zafer Partisi: 10.213

DEVA Partisi: 153.596

Gelecek Partisi: 57.304

Türkiye Değişim Partisi: 18 bin 998

Memleket Partisi: 22.965

HDP: 43.218

DEVA PARTİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Demokrasi ve Atılım Partisi, 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "DEVA" şeklindedir. Simgesi, içinde fidan silüeti olan su damlasıdır. TBMM'de 1 milletvekili ile temsil edilmektedir. Genel başkanı Ali Babacan'dır.

Haberler.com - Gündem