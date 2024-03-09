DEVA Partisi Üsküdar adayı Hande Mutlu kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Üsküdar belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Üsküdar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Üsküdar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hande Mutlu kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HANDE MUTLU KİMDİR?

Hande Mutlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Üsküdar belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ÜSKÜDAR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Üsküdar adayı belli oldu. DEVA Partisi Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hande Mutlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.