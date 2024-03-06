DEVA Partisi Uşak adayı Ahmet Rençber kimdir? 2024 DEVA Partisi Uşak belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Uşak belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Uşak adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Uşak Belediye Başkan Adayı Ahmet Rençberkimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET RENÇBER KİMDİR?

Ahmet Rençber, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Uşak belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ UŞAK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Uşak adayı belli oldu. DEVA Partisi Uşak Belediye Başkan Adayı Ahmet Rençber oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.