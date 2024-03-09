DEVA Partisi Ümraniye adayı Faik Eren kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Ümraniye belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Ümraniye belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Ümraniye adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Ümraniye Belediye Başkan Adayı Faik Eren kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

FAİK EREN KİMDİR?

Faik Eren, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Ümraniye belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ÜMRANİYE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Ümraniye adayı belli oldu. DEVA Partisi Ümraniye Belediye Başkan Adayı Faik Eren oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.