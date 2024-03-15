DEVA Partisi Ula adayı İsmail Hazır kimdir? 2024 DEVA Partisi Muğla Ula belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Ula belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Muğla Ula adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Ula Belediye Başkan Adayı İsmail Hazır kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İSMAİL HAZIR KİMDİR?

İsmail Hazır, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Ula belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ULA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Ula adayı belli oldu. DEVA Partisi Ula Belediye Başkan Adayı İsmail Hazır oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.